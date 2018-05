Politie gaat kunstmatige intelligentie inzetten bij cold cases

De politie gaat kunstmatige intelligentie inzetten bij het oplossen van oude politiezaken. De politie hoopt met de nieuwe technologie cold cases sneller op te lossen. Er zijn in Nederland zo'n 1500 cold cases, waaronder duizend onopgeloste moordzaken.

Experts hebben een systeem gebouwd dat gedigitaliseerde dossiers kan lezen en automatisch de forensische sporen in beeld brengt. Op basis daarvan ontstaat een overzicht van zaken die de meeste kans maken om opgelost te worden. Op die manier kost het analyseren van een zaak geen weken meer, maar een dag.

Digitalisering

De eerste stap die moet worden gezet, is dat oude dossiers digitaal worden gemaakt. Naar schatting gaat het om 25 miljoen pagina's in papieren dossiers. Slechts 15 procent van de onopgeloste zaken is op dit moment gedigitaliseerd.

Na de digitalisering wordt de nieuwe technologie ingezet om te kijken welke oude zaken de grootste kans hebben om opgelost te worden. In de huidige situatie zou het tientallen jaren kosten om de sporen in alle cold cases inzichtelijk te maken.

Coldcasekalender

Van alle heropende cold cases wordt nu ongeveer 35 procent opgelost. Nieuwe informatie van getuigen en forensische sporen spelen daarbij een belangrijke rol. Eerder verspreidde de politie een coldcasekalender in Nederlandse gevangenissen. Dankzij die kalender werden in 2017 zeven cold cases heropend.

Het nieuwe systeem is geen vervanging van de rechercheur, maar maakt wel veel meer mogelijk, benadrukt recherchekundige Roel Wolfert. "Met systemen als deze kunnen we in de toekomst veel meer. Verbanden zien tussen zaken bijvoorbeeld. En misschien is dit ooit ook wel toe te passen op hot cases."

De politie presenteert morgen en vrijdag de nieuwe ontwikkeling op een technologie-conferentie. Daar wordt ook aan het publiek gevraagd om mee te denken, zodat het systeem verder ontwikkeld kan worden.