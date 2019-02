VS stuurt duizenden militairen naar grens met Mexico

De Verenigde Staten sturen 3750 militairen naar de grens met Mexico. Ze gaan onder meer mobiele beveiligingscamera's bedienen en leggen zo'n 250 kilometer extra prikkeldraad aan.

De extra troepen blijven er drie maanden, meldt het Pentagon. Door hun komst zijn er straks 4350 Amerikaanse militairen om de grenspolitie bij te staan.

Muur

President Trump zit in zijn maag met de grote groep migranten die naar de VS willen komen en hij wil dat de grens extra versterkt wordt. Hij probeert al tijden geld los te peuteren om een grensmuur te bouwen.

De onderhandelingen daarover in het Congres zitten muurvast, wat er in december toe leidde dat de begroting voor overheidsdiensten niet werd goedgekeurd en de overheid deels op slot ging. Na 35 dagen werd die shutdown tijdelijk beëindigd, maar een definitieve oplossing is er nog niet.

De verwachting is dat Trump er bij de jaarlijkse State of the Union komende dinsdag weer bij zal stilstaan. Eerder dreigde hij om de noodtoestand uit te spreken om zo het parlement buitenspel te zetten. Ook vandaag liet hij die optie open. "Ik neem helemaal niets van tafel", zei hij in een interview bij CBS.