Akkoord over tijdelijk einde aan shutdown in Washington

De gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid duurde 35 dagen, de langste sluiting ooit. De president sloot de overheid om af te dwingen dat het Congres ruim 5 miljard dollar ter beschikking zou stellen voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico, om illegale immigratie te voorkomen. Dat was een verkiezingsbelofte van hem.

Maar de Democraten, die nu de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, weigerden dat. In het nu bereikte akkoord staat dat de besprekingen over de grensmuur worden voortgezet.

"Dit is goed nieuws, maar wel alleen tijdelijk goed nieuws. Het betekent dat de overheid weer voor een periode van drie weken zal opengaan", zegt correspondent Wouter Zwart. "Ondertussen wordt er door alle partijen onderhandeld over een echte begroting en wordt er nu nog geen geld vrijgemaakt voor een muur. Het betekent dat de ruzie over het geld voor de muur is losgetrokken van de shutdown. Dat was altijd een belangrijke eis van de Democraten."

Voedselbanken

Berichten over vertragingen op de grote luchthavens, als gevolg van de shutdown, lijken het akkoord naderbij te hebben gebracht. De luchtverkeersleiders moesten verplicht doorwerken zonder salaris. Velen hebben zich de laatste dagen ziek gemeld, waarschijnlijk omdat ze de hoge druk niet meer aankonden. Ook was op tv te zien hoe ambtenaren zich met hun kinderen bij voedselbanken meldden.

De ambtenaren die door de shutdown zijn getroffen hebben in december en januari geen salaris gekregen.

Trump waarschuwt

In zijn toelichting op het akkoord zei Trump dat hij erbij blijft dat de muur bij Mexico gebouwd moet worden. Als daarover geen overeenstemming komt met de Democraten, zal hij de overheid op 15 februari opnieuw sluiten.

Het akkoord over de heropening van de overheid wordt uitgelegd als een overwinning voor de Democraten, en in het bijzonder voor hun fractieleider Nancy Pelosi in het Huis van Afgevaardigden. Zij gaf niet toe in haar eerste grote confrontatie met de president.

De Amerikaanse pers meldt dat de Republikeinen achter de schermen president Trump onder druk hebben gezet om een eind te maken aan de shutdown.