Boekkaft blijkt eeuwenoud perkament over koning Arthur

Een Britse bibliothecaris heeft per toeval een eeuwenoude tekst over koning Arthur gevonden. Het perkament bleek honderden jaren geleden te zijn hergebruikt om een boekkaft van te maken.

Micheal Richardson van de Universiteit Bristol zocht middeleeuwse boeken bij elkaar voor een college toen zijn oog op bekende namen viel. Op het perkament dat voor de kaft was gebruikt kwamen Merlijn, koning Arthur en ridder Gawain voor.

De tekst werd waarschijnlijk in de vroege 15e eeuw als kaft om een ander boek gezet, een verzameling werken van de Franse theoloog Jean de Gerson. Omdat perkament duur was gebruikte men daarvoor destijds vaak gerecycled materiaal, zoals beschadigde of verouderde manuscripten. Door dat hergebruik bleef deze tekst uit de 13e eeuw bewaard.

Gevechten

In vier volumes kon Richardson zeven schutbladen vinden met de Arthur-tekst Estoire de Merlin. Die tekst was al bekend, maar in deze versie zitten enkele opvallende verschillen. Zo bevat de tekst langere beschrijvingen van gevechten.

In de fragmenten wordt verteld over hoe Arthur en Merlijn tegen een rivaliserende koning optrekken. Merlijn maakt daarbij gebruik van een vaandel met een draak, die echt vuur kan spuwen. Ook weet Merlijn met een enthousiaste toespraak de soldaten aan te sporen verder te vechten.

Brontekst

Mediƫvisten zijn blij met vroege teksten, omdat die licht werpen op het ontstaan van de populaire legende. Dit soort middeleeuwse geschriften waren in de 15e eeuw de inspiratie voor Thomas Malory zijn Le Morte d'Arthur, het boek waar de meeste Arthur-verhalen van zijn afgeleid.

Wetenschappers van de universiteit willen het manuscript verder bestuderen. Het is beschadigd, maar mogelijk kan er met infraroodscans meer tekst worden blootgelegd. Uiteindelijk moet dan een volledige transcriptie worden gepubliceerd.