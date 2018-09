Cultuurschatten gered door middeleeuwse recycling

Het is het oudste document in Het Utrechts Archief: een bladzijde van een negende-eeuws religieus handschrift. Het duizend jaar oude werk is uniek, de tekst van tegenpaus Novatianus is verder alleen bekend uit gedrukte boeken die eeuwen later verschenen. Toch ging men er kort na de Middeleeuwen verbazingwekkend nonchalant mee om: het perkament is rond 1550 hergebruikt om een archiefstuk in te binden.

"Duurzaamheid is niets nieuws", lacht conservator Bart Jaski van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Hij is een van de samenstellers van het boek en de tentoonstelling Perkament in stukken in Het Utrechts Archief, over fragmenten perkament die zijn teruggevonden omdat ze hergebruikt werden. "Voor ons zijn het cultuurschatten, maar destijds werden ze gewoon gerecycled."

"Perkament is lekker stug en duurzaam en werd daarom gebruikt als schutblad in boeken. De boekbanden waren vaak van leer, met allemaal metaal erop, dus men moest de binnenkant beschermen", legt Jaski uit. Zo vaak werden versneden teksten als goedkoop alternatief gebruikt dat er een officiƫle naam voor bestaat: maculatuur, naar het Latijns voor vlek, macula.