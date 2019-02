Nederlandse vrouw overleden in Koerdisch gevangenenkamp

In het Koerdische kamp Ain Issa, in Noord-Syrië, waar vrouwen en kinderen uit IS-gebied gevangen worden gehouden, is een Nederlandse vrouw overleden. Haar twee kleine kinderen zitten nog in het kamp. Dat zegt een Koerdische functionaris die als 'minister van Buitenlandse Zaken' optreedt in Noord-Syrië tegen de NOS.

Naar schatting dertig Nederlandse vrouwen en kinderen bevinden zich op dit moment in drie kampen in die regio, die bestuurd wordt door de Koerdische meerderheid daar. De vrouwen worden vastgehouden omdat ze zijn overgelopen uit IS-gebied.

Minister Grapperhaus van Justitie liet vandaag weten te onderzoeken of de vrouwen en kinderen, met behulp van de Koerden, naar veilig gebied gebracht kunnen worden.

Ernstig verzwakt

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Nederlandse vrouw in een van de kampen overlijdt. Al langere tijd wordt er door verschillende partijen in Nederland op aangedrongen vrouwen en kinderen uit de kampen naar Nederland te halen, onder meer vanwege de slechte leefomstandigheden. In de kampen bivakkeren vluchtelingen, maar er worden ook mensen vastgehouden. Dat gold ook voor de vrouw die nu is overleden.

Ze was naar verluidt lichamelijk ernstig verzwakt. De vrouw van 32 bekeerde zich op latere leeftijd tot de islam en vertrok een paar jaar geleden samen met haar Belgische man naar Syrië.

Ze laat twee kinderen van twee en vier jaar achter. Haar man overleed al eerder. De kampleiding zorgt op dit moment, samen met een Syrische hulporganisatie, voor de twee kinderen.

Familie

De Koerdische autoriteiten in het gebied, de Democratische Federatie van Noord-Syrië, ontdekten pas na haar dood dat ze uit Nederland kwam. "Er was een ongelukkig incident met een vrouw die zei dat ze Soedanees was. Ze was ernstig ziek toen ze aankwam. Toen ze overleed zeiden andere vrouwen in het kamp dat ze niet Soedanees maar Nederlands was", zegt Abdel Karim Omar, de 'minister van Buitenlandse Zaken'.

Andere Nederlandse vrouwen in de kampen bevestigen de dood van de vrouw.

Voor haar familie komt haar dood als een schok. Ze waren niet op de hoogte van het overlijden van de vrouw en zeggen te hopen dat de twee kinderen zo snel mogelijk naar Nederland worden gehaald.

Of dat gaat gebeuren is onduidelijk. Minister Grapperhaus wil niet op individuele zaken ingaan en het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de zaak bij hen niet bekend is.