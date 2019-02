Rechter VS: Syrië moet 300 miljoen betalen aan familie vermoorde journalist

De Syrische regering is aansprakelijk voor moord op de Amerikaanse oorlogsjournalist Marie Colvin. Dat oordeelt een rechtbank in de Verenigde Staten. Syrië moet haar familie een schadevergoeding van ruim 300 miljoen dollar betalen. Het is de bedoeling dat het bedrag wordt betaald uit bevroren Syrische banktegoeden in de VS.

Marie Colvin kwam in 2012 samen met de Franse fotograaf Remi Ochlik om het leven bij een bombardement op de Syrische stad Homs. Ze deed destijds verslag van het conflict in Syrië voor de Britse krant The Sunday Times. Haar familie klaagde de regering van president Assad twee jaar geleden aan, omdat Colvin doelbewust zou zijn gebombardeerd.

De rechtbank in Washington stelt dat de Syrische inlichtingendienst inderdaad actief jacht heeft gemaakt op Colvin. Ze zou het doelwit van het bombardement zijn geweest "vanwege haar beroep en met het doel de verslaggeving over de groeiende oppositie te doen verstommen".

Satellietverbinding getraceerd

Het Syrische leger en de inlichtingendiensten zouden de satellietverbindingen van journalisten in Homs hebben getraceerd om te bepalen waar ze waren. Daarna zou de pers doelbewust minutenlang zijn beschoten. Colvin was de avond van het bombardement live via een satellietverbinding geïnterviewd door CNN, de BBC en Channel 4.

Syrische functionarissen zouden haar dood hebben gevierd, stelde de rechter. Een deel van het bewijs in de rechtszaak was aangeleverd door twee overlopers die destijds werkzaam waren voor de Syrische regering.

"Een doelgerichte moord op een Amerikaanse staatsburger, wier heldhaftige werk niet alleen belangrijk was, maar ook van vitaal belang voor ons begrip van deze oorlog en oorlogen in het algemeen. Het is schandelijk", zei de rechter. Na afloop zei ze dat de uitspraak een eerste stap is om te bewijzen dat Assad oorlogsmisdaden heeft gepleegd. "Hij heeft een wrede verzameling misdaden tegen de menselijkheid gepleegd."

'Gerechtigheid'

Colvins zus Cathleen hoopt dat de uitspraak toekomstige burgerdoden en aanvallen op journalisten voorkomt. "Marie wijdde haar leven aan het gevecht voor gerechtigheid voor oorlogsslachtoffers. Ze deed er alles aan om hun verhalen te laten horen. Deze zaak is een toevoeging aan haar nalatenschap."

De Syrische regering heeft nog niet gereageerd op de Amerikaanse uitspraak. Eerder zei president Assad dat Colvin zelf verantwoordelijk was voor haar dood. Hij stelde dat ze illegaal het land was binnengekomen en met terroristen werkte.