Fietser kan talloze boetes krijgen, maar controle is er vooral op licht

Statistieken over het aantal fietsers dat beboet is voor mankementen aan onderdelen, kon de politie op korte termijn niet leveren. Volgens NPB-voorzitter Struijs worden zulke boetes in de praktijk weinig opgelegd vanwege tijdgebrek.

Of het bonnenboekje erbij wordt gehaald, is vooral afhankelijk van twee factoren. Of er dringende andere meldingen zijn (bijvoorbeeld van geweldpleging). En of de fietser door de kapotte onderdelen een gevaar is op de weg. De agent maakt zelf de afweging voor een geldboete of waarschuwing.

Maar het gaat niet alleen om fietsonderdelen, op fietsen onder invloed staat bijvoorbeeld een boete van 100 euro. In 2017 werden in totaal 993 (brom)fietsers op de bon geslingerd omdat ze te diep in het glaasje hadden gekeken. Bij het bijhouden van de cijfers maakt de CJIB geen onderscheid tussen fietsers en bromfietsers.

Niet meewerken aan de alcoholcontrole kan nog eens 95 euro extra kosten. Maar ook in de categorieën voorrang, inhalen, verkeersborden en je positie op de weg kunnen fietsers een boete krijgen.