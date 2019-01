Boete voor appen op de fiets wordt 95 euro

Wie na 1 juli append op de fiets wordt betrapt, krijgt een boete van 95 euro. De ministerraad bespreekt morgen dat voorstel van minister Van Nieuwenhuizen. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van het AD.

De hoogte van de boete zou zijn afgestemd op andere straffen die nu al gelden voor verkeersovertredingen door fietsers. Fietsen onder invloed kost 100 euro en door rood rijden 95 euro. Geen licht op je fiets? 55 euro.

Automobilisten die tijdens het rijden een mobieltje in de hand houden krijgen nu al een veel zwaardere sanctie: 240 euro. Dat heeft ermee te maken dat ze veel meer schade kunnen aanrichten aan anderen dan fietsers.

In de wet komt te staan dat het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het besturen van voertuigen wordt verboden. Ook sms'en en bellen vallen dus onder het verbod. De term 'mobiel elektronisch apparaat' is gekozen met het oog op de introductie van nieuwe hand-held devices in de toekomst.

Verbod handhaven

Er zijn geen recente cijfers bekend over het aantal ongevallen dat gebeurt door telefonerende of appende fietsers. Tien jaar geleden ging het om hooguit 4 procent van de fietsongelukken met letsel. Experts schatten dat dat percentage de laatste jaren fors is gestegen.

Het appverbod voor fietsers was al eerder aangekondigd. De politievakbonden vroegen zich toen al af of er wel voldoende capaciteit is bij de politie om zo'n verbod te handhaven.