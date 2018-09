Politie schrikt niet terug voor handhaven appverbod, maar de bonden wel

Als je over een jaar je telefoon in je hand hebt op de fiets, riskeer je een boete. Niet meer appen, niet meer bellen (behalve handsfree), maar is zo'n verbod eigenlijk wel te handhaven door de politie?

"Verkeer is voor ons een prioriteit, en dan vooral afleiding in het verkeer. Daarin gaan we appen op de fiets nu gewoon meenemen", laat de Nationale Politie weten in een reactie. "Maar we kijken wel altijd of de actie tot gevaar leidt."

Het is nu al verboden om te appen voor automobilisten en veel andere verkeersdeelnemers. Vorig jaar schreef de politie 75.000 bekeuringen uit aan mensen die waren afgeleid in het verkeer.

Maar niet iedereen die wordt betrapt krijgt direct een boete, zegt de woordvoerder. "Soms zullen we ook gewoon in gesprek gaan, met de vraag waarom iemand doet wat hij doet. Ons gaat het om de verkeersveiligheid, en niet om boetes."