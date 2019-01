Volgende week klimaatdebat met alle hoofdrolspelers

Het Kamerdebat over het concept-klimaatakkoord, dat gisteren niet doorging omdat de oppositie opstapte, wordt volgende week alsnog gehouden. De vier fractievoorzitters van de coalitie hebben beloofd dat ze dan wel meedoen.

Gisteren werd het debat afgeblazen omdat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff er niet bij was. De oppositie vond dat dit niet kon, omdat juist hij een paar weken geleden uitspraken over het klimaatakkoord deed die tot politieke spanning leidden.

Ook de fractievoorzitters van CDA, D66 en ChristenUnie kwamen niet opdagen en lieten de beurt aan de klimaatwoordvoerders van hun fractie.

Vanmiddag vroeg PvdA-leider Asscher in de Tweede Kamer om het debat volgende week opnieuw in te plannen "met een warme uitnodiging aan alle betrokkenen, die precies weten over wie ik het heb".

Hij deed het verzoek namens de voltallige oppositie "alsmede de heer Dijkhoff". De oppositie had achter de schermen bij de VVD-fractievoorzitter aangedrongen op zijn steun.

Ergernis

De leiders van de andere coalitiefracties lieten weten dat ook zij er volgende week bij zijn. Maar zij staken hun ergernis over de gang van zaken niet onder stoelen of banken.

"Er kan voortaan gewoon even gebeld worden", zei Buma (CDA). "Ik heb tegenwoordig ook WhatsApp. En ik vind het van mijn kant dan niet meer dan hoffelijk, om daarop in te gaan. Een sms'je of een mailtje kan ook." Segers (ChristenUnie) sloot zich daarbij aan: "Volgens mij heeft de heer Asscher ook mijn nummer, dus volgende keer: bel even."

De gewoonte in de Tweede Kamer is dat alleen een debat met kabinetsleden officieel wordt aangevraagd, via de Kamervoorzitter. Een debat met collega-fractievoorzitters regel je onderling.