Oppositie stapt op om afwezigheid Dijkhoff en Buma, klimaatdebat afgeblazen

Alle oppositiepartijen zijn uit protest opgestapt bij het klimaatdebat in de Tweede Kamer. Reden is dat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff, die in de krant vergaande uitspraken deed over het concept-Klimaatakkoord, zelf niet aanwezig was. Ook CDA-leider Buma was er niet, al had hij wel gezegd dat hij zou komen.

PvdA-leider Asscher voerde het verzet van de oppositie aan. Asscher: "Klaas Dijkhoff hoort hier het debat te voeren over de schade die hij zelf heeft aangericht." PVV-leider Wilders vindt dat de fractievoorzitters van de regeringspartijen bij de belangrijke debatten over het kinderpardon en het klimaat moeten zijn. "Twee debatten achter elkaar zijn ze er niet. We moeten onszelf als Kamer ook serieus nemen."

'Proefballonnetjes'

FvD-leider Baudet vindt dat Dijkhoff er hoort te zijn omdat hij voortdurend "proefballonnetjes" oplaat. "En nu duikt de hele coalitie door geen fractievoorzitters naar dit debat te sturen." Ook de SP, 50Plus en Denk vinden dat Dijkhoff en de andere fractievoorzitters bij het debat horen omdat het over een van de belangrijkste onderwerpen van dit moment gaat.

GroenLinks-leider Klaver: "Ze duiken en ik denk dat dat niet kan, zeker niet in deze tijd." Na deze discussie die meteen aan het begin van het debat plaatsvond, werd er voor tien minuten geschorst. Asscher wilde Dijkhoff en de anderen bellen en appen om ze over te halen om toch naar de grote vergaderzaal te komen. Maar dat was tevergeefs.

Asscher trok de conclusie dat het niet doordrong "bij de kibbelcoalitie" dat het de oppositiepartijen menens was. De oppositiepartijen kondigden aan het debat op deze manier niet te willen voeren en dus te vertrekken.

Een beetje verrast

De regeringspartijen waren toch een beetje verrast door deze gezamenlijke actie. Ze wisten niet of ze nu zelf verder wilden of niet. Maar uiteindelijk besloten zij dat een debat zonder bijna de helft van de Tweede Kamer niet veel zin zou hebben.

Gedurende deze discussie tussen de Kamerleden onderling zaten minister Wiebes en premier Rutte in het ministersvak af te wachten. Het debat zou over diverse onderwerpen gaan zoals de Urgenda-zaak en het concept-Klimaatakkoord, dat nog moet worden doorgerekend.

Zij konden dus na twintig minuten weer terug naar hun ministerie. Morgen probeert de oppositie weer een nieuw klimaatdebat aan te vragen in de hoop dat Dijkhoff en Buma er dan wel bij willen zijn.