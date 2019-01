Spanning in coalitie over klimaat maar 'vertrouwen dat het gaat lukken'

De meningsverschillen in de coalitie over de uitwerking van het klimaatakkoord leiden nog steeds tot spanning, maar de partijen hebben er wel vertrouwen in dat "het uiteindelijk gaat lukken". Dat valt op te maken uit de reacties van de fractievoorzitters van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie voorafgaand aan het coalitieoverleg.

Tegelijkertijd beseffen de partijen "dat het niet gemakkelijk wordt".

CDA-leider Buma hoorde premier Rutte gisteren in het televisieprogramma Buitenhof zeggen dat "de verschillen eigenlijk niet groot zijn". Buma: "Als het inderdaad zo makkelijk is, dan hoor ik dat zo graag van de premier."

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zei zaterdag in een interview in De Telegraaf dat de kans nihil is dat het klimaatakkoord letterlijk wordt uitgevoerd.

Ook zei hij dat coalitiegenoot Jetten (D66) aan het drammen is over het klimaat en dat hij te weinig rekening houdt met de kosten voor gewone mensen. D66 en ChristenUnie lieten onmiddellijk weten dat ze de VVD aan de gemaakte afspraken in het klimaatakkoord zullen houden. Daarin staat onder meer dat de CO2 uitstoot met 49 procent moet afnemen.

Niet hoffelijk

"Het was niet meteen mijn meest hoffelijke moment om het woord drammer te gebruiken," zei Dijkhoff vanmorgen. Hij is verder niet van plan "om het woord de rest van het jaar nog een keer te gebruiken". Na het interview van Dijkhoff belde zowel Jetten als ChristenUnie-leider Segers met de VVD-fractievoorzitter.

"Ja, we hebben het er gewoon even over gehad", zei Dijkhoff. Jetten:"Het lijkt mij verder niet nodig om elkaar te blijven aanvallen. Ik heb het interview maar opgevat als de aftrap van de VVD-verkiezingscampagne met wat stoere taal". Maar Jetten herhaalde dat hij de VVD aan de gemaakte afspraken in het akkoord wil houden.

Grote opgave

ChristenUnie fractievoorzitter Segers leek vandaag nog het meest ontstemd. "Dit is wel de plek en het moment om elkaar in de ogen te kijken. We staan voor een grote opgave, niet voor onszelf maar voor onze kinderen en kleinkinderen", zegt Segers. Hij wees nog een keer op de vier handtekeningen die onder het akkoord staan. "Ook die van Dijkhoff, dus dat moet gewoon gebeuren".

Dat de burger daarbij niet een te hoge rekening gepresenteerd krijgt, staat voor VVD en CDA nu centraal.

"Volgens mij kunnen we er heel goed uitkomen en tot een echt akkoord komen dat wel de doelstellingen haalt, maar meer rekening houdt met de portemonnee van de gewone mensen", zegt Dijkhoff.

Betaalbaarheid burgers

Volgens Buma is sfeer in de coalitie nooit het probleem, en de inhoud is niet even iets voor één ochtend. "Als je een coalitie bent heb je de verantwoordelijkheid om er uit te komen, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid van de burgers", zegt Buma.

Premier Rutte hield het vanmorgen kort. Hoe keek hij terug op de uitspraken van zijn partijgenoot over drammers? "Ach, ik ga al die woorden niet herhalen."