Efteling past attractie aan: neusring wordt Afrikaanse klederdracht

De omstreden Afrikaanse en Aziatische poppen in de attractie Carnaval Festival van De Efteling worden aangepast. Volgens het pretpark "krijgen de poppen een uiterlijk dat beter past bij het huidige tijdsbeeld".

In de praktijk betekent het dat de poppen die staan voor Afrika worden vervangen. Nu hebben ze nog neusringen en kroeshaar. Dat worden poppen in traditionele Afrikaanse klederdracht. Ook de Aziatische poppen met spleetogen en lange voortanden worden vervangen.

Racisme?

Twee jaar geleden was er ophef over het mogelijk racistische en kwetsende karakter van twee attracties: Carnaval Festival en Monsieur Cannibale. Een actiegroep schreef een open brief waarin werd gedreigd met acties in het park als "de onderdrukkende stereotyperingen niet verdwijnen".

De Efteling zegt dat de aanpassingen op eigen initiatief gebeuren en dat het park niet is gezwicht voor de kritiek, omdat het dan wel eerder had ingegrepen.

De attractie gaat drie maanden dicht. In die periode worden niet alleen de poppen aangepast. Ook de techniek wordt vernieuwd en de attractie krijgt energiezuinige verlichting. De hele opknapbeurt kost drie miljoen euro.

Aanpassingen aan Monsieur Cannibale staan nog niet gepland.