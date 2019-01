Beleggers beginnen rechtszaak tegen bestuurders failliet Imtech

Vier jaar na het faillissement van de technische dienstverlener Imtech beginnen tien beleggers een rechtszaak tegen bestuurders en commissarissen van het bedrijf. Die hebben volgens de beleggers de aandeelhouders misleid.

De dagvaarding is ingezien door Het Financieele Dagblad. Daarin staat onder andere dat onjuiste mededelingen zijn gedaan aan de aandeelhouders en dat koersgevoelige informatie is achtergehouden.

In de dagvaarding staan de namen van de bestuursvoorzitters René van der Bruggen en Gerard van Aast, en de van de financiële topmannen Boudewijn Gerner en Hans Turkesteen. Ook de president-commissarissen Rudy van der Meer, Kees van Lede en Frans Cremers en bestuurder Paul van Gelder zijn gedagvaard. De commissarissen zijn volgens de beleggers ernstig tekortgeschoten in het toezicht op het bestuur van de onderneming.

Grootste faillissement

De ondergang van Imtech in 2015 is het grootste naoorlogse faillissement in Nederland. Twee jaar daarvoor was een boekhoudschaal bij het bedrijf aan het licht gekomen. Tot 2012 was Imtech een favoriet bedrijf bij beleggers. Door het faillissement gingen miljarden euro's aan beurswaarde verloren.

In 2013 trok het bedrijf nog ruim 1 miljard aan kapitaal aan. Ook dat geld ging in rook op. De emissies waren uitgeschreven op basis van misleidende mededelingen, toen er al fraudezaken speelden in het concern

Bij juridisch adviseur Pieter Lijesen, die de tien beleggers bijstaat, hebben zich al 1100 gedupeerde beleggers gemeld. Zij zullen zich later aansluiten bij de claim. Lijesen daagde eerder 111 Rabo-filialen, adviseerde gedupeerde DSB-klanten en was betrokken bij de zaak tegen de woekerpolissen.

De oud-bestuurders Van der Bruggen en Gerner hebben van de Autoriteit Financiële Markten al een miljoenenboete gekregen wegens het doen van onjuiste mededelingen over de financiering van een Pools pretpark door Imtech.

Hoogleraar en oud-rechter Huub Willems zegt in het Financieel Dagblad dat hij "niet graag in de schoenen zou staan van de gedaagde bestuurders en commissarissen".