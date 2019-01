Europese hof: Italië hoeft migranten Sea-Watch niet aan land te brengen

Italië is niet verplicht de 47 migranten aan boord van het reddingsschip Sea-Watch 3 aan land te halen. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld in een zaak die de Duitse hulporganisatie tegen de Italiaanse staat had aangespannen. Volgens het Hof moet Italië wel garanderen dat de opvarenden aan boord de juiste zorg krijgen.

De Sea-Watch 3 nam de migranten op 19 januari voor de kust van Libië aan boord. Volgens de hulporganisatie was het onduidelijk of het schip in Tunesië welkom zou zijn, waarop de kapitein naar de wateren bij het Italiaanse eiland Sicilië voer.

De regering in Rome weigert het schip toegang tot een Italiaanse haven. Volgens vicepremier Di Maio is Nederland verantwoordelijk voor de migranten, omdat de Sea-Watch 3 onder Nederlandse vlag vaart. De Nederlandse regering vindt dat geen argument en is niet van plan zich over de 47 opvarenden te ontfermen.

Volgens correspondent Mustafa Marghadi is de uitspraak van het Europese Hof een opsteker voor Di Maio: "Hij zal zich gesterkt voelen in de opvatting dat dit niet het probleem is van Italië".