Opnieuw boot met migranten in nood op de Middellandse Zee

Op de Middellandse Zee is een boot met ongeveer honderd migranten aan boord in de problemen gekomen. Dat meldt de hulporganisatie Alarm Phone, die contact heeft met de opvarenden. De boot zou zich zo'n 100 kilometer uit de Libische kust bevinden.

De boot zou water maken en aan boord zouden mogelijk mensen zijn omgekomen, onder wie een kind. Volgens Alarm Phone willen Italië en Malta geen hulp verlenen en verwijzen ze naar Libië, omdat de boot daar het dichtstbij is. De Libische autoriteiten nemen volgens Alarm Phone de telefoon niet op.

Navigatie

Opvarenden meldden vanochtend al dat er problemen waren met de navigatie. Ze vroegen hulp, en zeiden erbij dat die niet van Libië mocht komen. Een uur later was de situatie zodanig verslechterd dat ze die voorwaarde lieten vallen.

Alarm Phone nam contact op met Italië, dat doorverwees naar Malta. De Maltese autoriteiten gaven Alarm Phone een aantal nummers van de Libische kustwacht. Daar werd de telefoon niet opgenomen en kwamen e-mails niet aan.

Volgens Alarm Phone is de paniek op de boot groot en lukt het nauwelijks om de mensen nog te kalmeren. Over de telefoon zegt een van de opvarenden dat hij aan het bevriezen is.

Meer boten

De laatste tijd is er een toename van het aantal boten met migranten op de Middellandse Zee. Gisteren haalde de particuliere reddingsorganisatie Sea-Watch 47 mensen uit het water. De Italiaanse vice-premier Salvini zei direct dat ze niet welkom waren in Italië.

Sea-Watch heeft een aantal landen gevraagd waar het schip met de migranten zou mogen afmeren. Daaronder is ook Nederland, aangezien het schip onder Nederlandse vlag vaart. Tot dusver is er nog geen zicht op een oplossing.

Mogelijk zijn er de afgelopen dagen veel mensen verdronken tijdens hun overtocht naar Europa. Drie geredde drenkelingen vertelden de Italiaanse marine gisteren dat ze op een boot zaten met 120 opvarenden. Van hen is tot nu toe geen spoor gevonden.