Berichten over ruim 100 vermisten voor kust Libië

Op de Middellandse Zee zijn mogelijk opnieuw veel migranten verdronken. Drie mensen die gisteren uit zee zijn gehaald, zeggen dat zij de enige overlevenden zijn van een rubberboot waarop 120 mensen zaten.

Hun boot zou zijn gezonken zo'n 90 kilometer uit de kust van Libië, ter hoogte van Tripoli. De overlevenden vertelden hun verhaal tegen medewerkers van de Internationale Organisatie voor Migratie.

Lampedusa

De Italiaanse marine kwam gisteren in actie toen een marinevliegtuig ten noorden van Tripoli een boot signaleerde met zo'n twintig mensen erop. Bij de boot aangekomen waren nog maar drie mensen in leven. Niet duidelijk is of de anderen toen al van de boot af waren gevallen of verdronken waren. De marine vroeg schepen in de buurt uit te kijken naar drenkelingen, maar niemand werd gevonden.

De overlevenden waren onderkoeld en zijn naar het eiland Lampedusa gebracht, dat in de buurt van Sicilië ligt.

Sea-Watch

Elders op de Middellandse Zee heeft de organisatie Sea-Watch vandaag 47 mensen gered toen hun schip in moeilijkheden verkeerde. De Italiaanse vice-premier Salvini liet meteen weten dat het schip van Sea-Watch niet moet proberen de migranten in een Italiaanse haven aan land te brengen.

Hetzelfde Sea-Watch-schip voer onlangs ruim twee weken met 32 migranten aan boord rond op de Middellandse Zee, zonder dat het ergens mocht afmeren. Uiteindelijk ging Malta overstag. Acht landen, waaronder Nederland, spraken af om de opvarenden op te nemen.