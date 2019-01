Italië houdt voet bij stuk in zaak Sea-Watch: Nederland is aan zet

Italië blijft erbij dat Nederland verantwoordelijk is voor de Sea-Watch 3, het schip met 47 migranten dat al dagen voor de kust van Sicilië ligt. In Italiaanse media hamert vicepremier Luigi Di Maio erop dat de vlag die het schip voert (een Nederlandse) "niet iets folkloristisch" is. De vlag duidt erop dat het een zaak is van Nederland, stelt de Italiaan.

Di Maio voegde eraan toe dat Italië een diplomatiek conflict met Nederland niet uit de weg zal gaan. "Het is tijd dat we onze rug recht houden en onszelf duidelijk maken." Nederland zei eerder niet van plan te zijn om de migranten op te nemen. Het feit dat Nederland vlaggenstaat is, brengt volgens Nederland niet met zich mee dat het ook verantwoordelijkheid is voor de opvarenden.

Sea-Watch naar Europees Hof

Intussen is de Duitse hulporganisatie Sea-Watch, eigenaar van het schip, naar het Europees Hof voor de Mensenrechten gestapt. Volgens Sea-Watch schenden Europese landen het zeerecht "en we kunnen niet accepteren dat reddingsoperaties afhankelijk worden gemaakt van EU-onderhandelingen".

De Sea-Watch 3 nam de migranten op 19 januari voor de kust van Libië aan boord. Omdat er slecht weer op komst was, stelde de Nederlandse kustwacht de kapitein voor om een haven in Tunesië op te zoeken. Sea-Watch zegt dat onduidelijk bleef of het schip in Tunesië wel welkom was. Het week daarom uit naar Italiaanse territoriale wateren bij Sicilië, maar het schip mag niet aanleggen.

Volgens Italië lijkt het erop dat de Sea-Watch doelbewust niet de Tunesische kust heeft opgezocht maar naar Sicilië is gevaren. Rome vraagt zich af of de Duitse hulporganisatie als doel had om migranten te redden of om een internationale zaak te creëren in de hoop op media-aandacht.

Maar een eerste onderzoek van het Italiaanse OM heeft voor dat laatste geen aanwijzingen opgeleverd. Volgens het OM koos de kapitein een route die hem veiliger leek.