Roger Stone ontkent ook bij rechter aantijgingen Ruslandonderzoek

Stone werd vrijdag gearresteerd en op borgtocht weer vrijgelaten. Ook toen zei hij dat hij onschuldig was en dat de beschuldigingen tegen hem een politieke achtergrond hadden. Toch is zijn ontkenning voor de rechtbank in Washington belangrijk. Een schuldbekentenis zou hem bij een veroordeling strafvermindering kunnen opleveren.

Stone sprak buiten de rechtbank geen woord. Hij zwaaide naar een groep bewonderaars en negeerde demonstranten die "sluit hem op" en "vuile verrader" riepen.