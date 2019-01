Coalitiepartijen bereiken akkoord over kinderpardon

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over het kinderpardon. Details zijn nog niet bekendgemaakt, omdat de fracties van de partijen er nog over moeten meebeslissen.

"We hebben concrete voorstellen die we aan onze fracties gaan voorleggen", zegt CDA-leider Buma. "Ik hoop dat we de afspraken vanavond bekend kunnen maken."

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil nog niet spreken van een definitief akkoord. "Of ík ermee kan leven is niet belangrijk. Het gaat erom of mijn fractie ermee kan leven."

Ruime regeling

Eerder vandaag werd duidelijk dat de VVD bereid was om te onderhandelen. In ruil voor een tijdelijke stop op het uitzetten van gewortelde kinderen zouden er nieuwe afspraken over toekomstige gevallen worden gemaakt. Dat is dus gelukt.

Bronnen melden dat er een ruime regeling komt voor 'bestaande gevallen' van ouders met gewortelde kinderen die geen recht hebben op verblijf. Op de lange termijn, als deze zaken zijn behandeld, wordt de kinderpardonregeling afgeschaft. Dit is een wens van de VVD.

Voor schrijnende gevallen zou de optie voor de overheid om in te grijpen blijven bestaan, bijvoorbeeld als er volgens de regels geen recht is op een verblijfsvergunning. Deze zogenoemde discretionaire bevoegdheid gaat dan van de staatssecretaris voor Asielzaken naar een commissie of een hoge ambtenaar.