May wil toch terug naar Brussel om brexit-akkoord open te breken

In een debat in het Britse Lagerhuis heeft premier May gezegd dat ze zal proberen de onderhandelingen met de EU over de backstop te heropenen. De backstop is het onderdeel van het oorspronkelijke akkoord waarmee de grens tussen Ierland en Noord-Ierland na de brexit open wordt gehouden.

May zei dat ze zal teruggaan naar Brussel om een "belangrijke en wettelijk bindende wijziging" te verkrijgen in het controversiële voorstel. "De enige manier om no-deal te voorkomen is een deal", zei ze in het parlement.

De EU heeft gezegd dat er niets wordt veranderd aan het brexit-akkoord dat in november met het Verenigd Koninkrijk is gesloten. May is zich daarvan bewust, maar denkt dat ze het toch voor elkaar kan krijgen.

De backstop was hét pijnpunt bij de brexit-onderhandelingen. Hier leggen we uit wat het is: