VVD bereid om over compromis kinderpardon te praten

Die balans zou dus hersteld kunnen worden door het weghalen van de discretionaire bevoegdheid bij VVD-staatssecretaris Harbers. Er zou daarvoor in de plaats bijvoorbeeld een onafhankelijk instituut moeten komen, dat bepaalt of kinderen hier mogen blijven terwijl ze niet aan de criteria van het kinderpardon voldoen.

Dat moet dan wel bij wet geregeld worden. "En de vraag is in hoeverre de VVD daar beloftes over kan krijgen, want de meerderheid van de coalitie in de Eerste Kamer verandert op korte termijn", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp.

Of de vier coalitiepartijen eruit komen, is nog spannend. "Ik ben bereid om na te denken over alternatieven. Maar ik ben niet bereid om zomaar iets te accepteren", zei Dijkhoff vanmorgen. De VVD-fractieleider zegt dat de vier partijen vandaag "sowieso ergens op uit moeten komen", want morgenochtend is er een debat over het kinderpardon in de Tweede Kamer.