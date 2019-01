Coalitie moet vandaag oplossing vinden voor het kinderpardon

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zullen het vandaag eens moeten worden over het kinderpardon. Morgenochtend is er een debat in de Tweede Kamer. "Dan moeten ze eruit zijn. Anders worden ze publiekelijk tegen elkaar uitgespeeld door de oppositie en dan is het echt crisis", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp.

Gisteravond hebben de vier partijen tot laat in de avond met elkaar overlegd. De fractievoorzitters van CDA, D66 en ChristenUnie zeiden na afloop dat ze een constructief gesprek hadden gehad, maar dat er nog geen oplossing was. Deze drie willen een verruiming van het kinderpardon. In de aanloop daarnaartoe moet de uitzetting van gezinnen die mogelijk onder zo'n nieuwe regeling vallen wat hen betreft worden opgeschort.

Maar de VVD is fel tegen. "Die partij houdt halsstarrig vast aan het regeerakkoord", zegt Van der Wulp. "En dat is misschien ook niet onlogisch, want ze hebben er 225 dagen over gedaan om dat op te stellen." Het is volgens hem veelzeggend dat fractieleider Dijkhoff zich gisteravond als enige van de vier niet liet zien. "Hij had denk ik niet veel zin om mee te doen aan de woordvoeringslijn dat het een constructief gesprek was."

Druk flink opgevoerd

Van der Wulp wil wat er nu aan de hand is, niet als crisis betitelen. "Dat is iets waar je niet zomaar van kunt spreken. Maar als vier coalitiepartijen tot laat in de avond bij elkaar zitten, na een dag waarop er allerlei verschillende overlegjes zijn geweest, kun je in elk geval wel spreken van een crisissfeer."

Het zal dus spannend worden, concludeert Van der Wulp. Vanmorgen is er overleg in de eigen fractie en later op de dag is er opnieuw een gesprek met staatssecretaris Harbers, die over het kinderpardon gaat. Morgenochtend om 10.15 uur begint het debat in de Tweede Kamer.

De VVD heeft al aan de coalitiegenoten laten weten het niet te accepteren als zij moties van oppositiepartijen gaan steunen. "Dus de druk is flink opgevoerd."