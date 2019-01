Dat niemand omkwam bij de gasexplosie in Den Haag 'is een wonder'

Drie appartementen, weggevaagd door een gasexplosie op een zondagmiddag in een woonwijk. De grote explosie in Den Haag had - hoewel er tien gewonden zijn - volgens de brandweer en deskundigen veel slechter kunnen aflopen.

Vier gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De man die gisteren acht uur onder het het puin lag, is geopereerd aan beide benen. Hij ligt op de intensive care, maar maakt het volgens zijn neef naar omstandigheden goed.

Denken aan Nepal

"Ik denk dat we mogen spreken van een wonder dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen", zegt brandweerman Marijn van Eijsden. Hij was zondag als adviseur aanwezig in de Jan van der Heijdenstraat. Het ingestorte pand deed hem denken aan de zware aardbevingen in Nepal van 2015. Daar bood hij als groepsleider van een Urban Search and Rescue Team (USAR) hulp. "Het was raar voor mij om dit soort instortingen in Nederland mee te maken."

Op foto's is te zien dat de gevel van de woningen is weggeblazen en een deel van de vloeren is ingestort. Overal in de buurt zijn ruiten gesprongen en de straat is bezaaid met glas en brokstukken.