Coalitieoverleg kinderpardon muurvast, spanning loopt op

De coalitie is er nog steeds niet in geslaagd een oplossing te vinden voor hun hoogopgelopen meningsverschil over de versoepeling van het kinderpardon. De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn aan het begin van de avond weer bij elkaar gekomen voor politiek overleg.

Vanmorgen heeft de coalitie ook al bij elkaar gezeten, maar de partijen zijn niet dichter bij elkaar gekomen. CDA, D66 en ChristenUnie willen kijken of de regels over het uitzetten van asielkinderen verruimd kunnen worden. De VVD wil daar niet aan.

Ingewikkeld

De VVD wijst op het regeerakkoord, waarin is afgesproken om het kinderpardon niet te verruimen. "Het regeerakkoord is een houvast", zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff vanmorgen. Premier Rutte, ook van de VVD, noemde de kwestie "ingewikkeld".

Afgelopen weekend hadden Kamerleden al contact om een compromis te zoeken. VVD-staatssecretaris Harbers overlegde vanmiddag met de woordvoerders asielbeleid van de vier fracties. "Het zit nog muurvast", zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. "Het kruipt beetje bij beetje naar een crisisdreiging."

Veranderen

Het probleem ontstond toen regeringspartij CDA anderhalve week geleden aankondigde dat meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking moeten komen voor een verblijfsvergunning. D66 en de ChristenUnie sloten zich aan bij het CDA en daarmee was er een meerderheid voor een versoepeling. De drie partijen vinden dat het kinderpardon in de praktijk niet werkt, dat er iets moet veranderen. In de tussentijd moeten kinderen niet worden uitgezet, vanwege het risico dat ze bij een nieuwe regeling toch hadden mogen blijven.

De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar, benadrukt Fresen. "De vier partijen hebben zich zo stevig uitgelaten dat het óf zo moet blijven óf anders moet. Dan is er voor geen van de partijen gemakkelijk een weg terug. De druk bij alle partijen loopt op."