Justitie grijpt in na gevangenenfeest in Heerhugowaard

Justitie onderzoekt hoe het kan dat gevangenen in Heerhugowaard een feestje konden bouwen en daar beelden van konden maken met hun smartphones. Smartphones zijn verboden in penitentiaire inrichtingen.

De Telegraaf vertoonde gisteren beelden van feestvierende gevangenen in de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard. Ze bevinden zich in een keuken, klimmen op tafels en filmen elkaar terwijl ze joelend door de ruimte lopen. Bewakers zijn niet in zicht.

Onacceptabel

Justitie noemt de beelden onacceptabel, zowel inhoudelijk als het feit dat ze überhaupt gemaakt konden worden. De inrichting in Heerhugowaard heeft direct maatregelen genomen toen de beelden opdoken.

Er is een uitgebreide, gerichte zoekactie in gang gezet naar telefoons en drugs. De afdeling waar het feestje was wordt "cel voor cel uitgespit". Als dat klaar is, volgt de rest van de inrichting.

Utopie

Volgens de Amsterdamse strafrechtadvocaat Richard van der Weide is het een utopie om te denken dat inrichtingen smartphonevrij gemaakt kunnen worden. Hij heeft enkele cliënten in de inrichting in Heerhugowaard.

De gevangenen zijn volgens hem niet slim bezig geweest, en gooien hun eigen glazen in met dit soort filmpjes. Het gevolg is namelijk dat de controle door justitie flink wordt opgevoerd.

Contrabande

Justitie geeft toe dat de invoer van "contrabande" in penitentiaire inrichtingen nooit voor honderd procent kan worden uitgesloten. Wel zijn eind vorig jaar verdere maatregelen genomen om het gebruik van mobiele telefoons tegen te gaan.

Het is niet de eerste keer dat er beelden verschijnen van feestende gevangenen. In oktober publiceerde De Telegraaf beelden van gevangenen in de inrichting in Zaanstad die zich te goed deden aan drank en drugs. Justitie reageerde daar toen op met celinspecties en sancties tegen de feestvierders.