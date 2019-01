Kamerbrede kritiek op Belastingdienst om mkb-aangiften

Controles op aangiften

De Belastingdienst controleert met een risicogericht proces. Wanneer een aangifte één of meer risico's bevat, wordt deze geautomatiseerd "uitgeworpen". Het is niet zo dat alle uitworp per definitie gecontroleerd wordt. Om te bepalen welk deel van de uitworp wordt opgepakt zijn risicofactoren bepalend. In deze afweging speelt de beschikbare capaciteit van personeel ook een rol. De vertrekregeling leidt tot een versnelde uitstroom van medewerkers. Daarnaast is het zo dat het aantal ondernemers jaarlijks toeneemt. Bij gelijkblijvende capaciteit worden hierdoor relatief minder aangiftes behandeld, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.