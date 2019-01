'Vertrekregeling Belastingdienst kost tonnen extra'

De omstreden vertrekregeling van de Belastingdienst is nog eens tonnen duurder. Medewerkers die eerder met onbetaald verlof waren gegaan richting hun pensioen, hebben ook recht op een vertrekvergoeding.

De Centrale Raad van Beroep heeft zes medewerkers van de Belastingdienst daarmee in het gelijk gesteld, schrijft De Telegraaf. Zij gingen tegen een eerdere afwijzing van de Belastingdienst in beroep. Nog eens vijf andere medewerkers wachten op een uitspraak in een soortgelijke zaak.

De Belastingdienst stelde de vertrekregeling in februari 2015 in als onderdeel van een reorganisatie. In korte tijd meldden zich 5000 mensen voor de vergoeding van maximaal 75.000 euro. Dat kostte de Belangdienst tot nu toe 700 miljoen euro. Daar komen nu dus nog enkele tonnen bij.

De schade voor de Belastingdienst had nog veel groter kunnen zijn, schrijft de krant. Nog eens 57 mensen die ook een zogenoemde levensloopregeling hadden, gingen niet in beroep tegen de eerste afwijzing van de Belastingdienst. Zij kunnen nu geen aanspraak meer maken op de vertrekregeling.