Documentaire over seksueel misbruik Michael Jackson: 'Schokkend en indringend'

"We zijn pas halverwege de documentaire over Michael Jackson en ik moet nu al 400 keer douchen om mij weer schoon te voelen", twitterde de Amerikaanse filmrecensent David Ehrlich live tijdens de première van Leaving Neverland.

In de documentaire die afgelopen vrijdag op het Amerikaanse filmfestival Sundance in première ging, staan Wade Robson en James Safechuck centraal, twee vermeende misbruikslachtoffers van Michael Jackson (1958-2009). Een ding is duidelijk: de film is zó gedetailleerd, dat het geen gemakkelijke zit was voor het filmpubliek. Maar waar in de #MeToo-jaren 2017 en 2018 de ene na de andere ster in diskrediet raakte, reageert de pers dit keer voorzichtig.

Robson en Safechuck zijn inmiddels de dertig gepasseerd en beschrijven tot in de detail hoe de King of Pop hen als kind stelselmatig seksueel heeft misbruikt. Ook vertellen de twee dat ze sieraden kregen in ruil voor seksuele handelingen en beschrijven ze hoe ze een bruiloft moesten naspelen, inclusief huwelijksgeloften.

Fans op de bres

Nabestaanden van Michael Jackson hebben woest gereageerd op de film. "Dit is geen documentaire, maar het soort karaktermoord dat Michael tijdens zijn leven moest ervaren. Zelfs nu nog na zijn dood", aldus zijn familie in een officiële verklaring. Zijn fans vroegen Sundancein eerste instantie om de documentaire te schrappen uit de programmering. Een handjevol Jackson-fans kwam naar de première om te protesteren.