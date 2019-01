Holocaustslachtoffers herdacht bij Auschwitzmonument

Toenmalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan riep in 2005 de bevrijdingsdatum van Auschwitz uit tot een internationale dag van herdenking: Holocaust Memorial Day.

De Nationale Holocaust Herdenking, georganiseerd door het Nederlands Auschwitz Comité, wordt gehouden op de laatste zondag van januari. Dit jaar valt dat samen met de internationale herdenkingsdag.

In het Holocaust Museum in oprichting in Amsterdam is vanaf vandaag de tentoonstelling De Jodenvervolging in foto's. Nederland 1940-1945 geopend. Foto's laten daar zien hoe het proces van isoleren van de Joden tot de vernietiging in de kampen zich in slechts enkele jaren tijd voltrok.

Er zijn in Nederland in vergelijking met andere landen die door nazi-Duitsland werden bezet veel foto's van de Jodenvervolging bewaard gebleven.