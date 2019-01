Advocaat Asia Bibi terug naar Pakistan voor rechtszaak

Advocaat Saif-ul-Malook is terug naar Pakistan om zijn cliënt Asia Bibi juridisch bij te staan. Hij vluchtte in november naar Nederland vanwege doodsbedreigingen en verbleef hier op een geheim adres.

De raadsman week uit nadat de christelijke Asia Bibi, die aanvankelijk ter dood was veroordeeld, door het Pakistaanse hooggerechtshof vrijgesproken van godslastering. Dat leidde tot grote woede onder extremistische islamitische betogers. Dinsdag wordt in Pakistan een verzoek behandeld om de vrijspraak te herzien.

Welke veiligheidsmaatregelen er zijn genomen om Malook te beschermen in Pakistan is niet bekend. De Pakistaanse krant The Express Tribune meldt dat Malook premier Imran Khan heeft gevraagd om zijn veiligheid te garanderen. Volgens bronnen van de krant heeft Malook besloten om permanent terug te gaan naar Pakistan.

Begrip voor keuze

"Het is steeds de wens van Malook geweest om zijn cliënte zelf te verdedigen totdat zij veilig is buiten Pakistan", schrijft de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). HVC is de organisatie die Saif-ul-Malook in november in eerste instantie onderdak bood.

HVC heeft de advocaat het advies gegeven om niet naar Pakistan terug te gaan. De dreiging vanuit extremistische hoek is nog altijd groot, blijkt uit veiligheidsanalyses. Een woordvoerder van HVC zegt desondanks dat er begrip is voor de keuze van de advocaat en zijn moed te bewonderen.

"Hij ziet het als zijn taak als advocaat om op te komen voor mensenrechten", zegt Jan Dirk van Nifterik van HVC. "Ook al levert het hem bedreigingen op, hij ziet het als iets wat hij toch moet doen."