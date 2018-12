'Advocaat Asia Bibi mag langer in Nederland blijven'

De advocaat van de Pakistaanse Asia Bibi heeft toestemming gekregen om langer in Nederland te blijven. De stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) meldt dat advocaat Saif-ul-Malook een verblijfsvergunning heeft gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Malook zit volgens de stichting op een geheim adres in Nederland.

Begin november kreeg de advocaat onderdak bij HVC in Nederland, omdat hij in Pakistan zijn leven niet meer zeker was. Zijn cliënt Asia Bibi was kort daarvoor vrijgesproken van godslastering, waarvoor ze acht jaar in een dodencel zat. De vrijspraak door het Pakistaanse hooggerechtshof leidde tot grote woede onder extremistische islamitische betogers.

De stichting HVC bedankt de christelijke partijen ChristenUnie, SGP en CDA voor hun inspanningen voor de advocaat. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder de IND valt, wordt bedankt. Het ministerie zegt overigens tegen persbureau ANP dat het geen uitspraken doet over individuele gevallen en dus niet kan bevestigen of ontkennen dat Malook een verblijfsvergunning heeft.

Canada

Asia Bibi zit volgens de stichting in een safehouse in Pakistan. Als de Pakistaanse overheid het haar toestaat, zal ze het land onmiddellijk verlaten. HVC schrijft dat het onmogelijk voor haar is om in Pakistan te blijven, ook omdat extremistische moslims veel geld beloven aan degene die haar om het leven brengt.

Saif-ul-Malook zei vandaag tegen RTL Nieuws dat hij verwacht dat zijn cliënt snel Pakistan kan verlaten. Vermoedelijk gaat ze dan naar Canada. De advocaat zegt dat Nederland Bibi geen asiel heeft aangeboden.