Aanklachten in Pakistan tegen radicalen om protesten tegen Asia Bibi

In Pakistan worden de leiders van de extremistische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP) aangeklaagd voor terrorisme en opruiing. De regering heeft dat bekendgemaakt. De streng-islamitische partij zat achter de gewelddadige protesten in het land nadat de christelijke Asia Bibi eind oktober na acht jaar detentie was vrijgesproken van godslastering.

Duizenden aanhangers van de partij gingen na haar vrijspraak door het Hooggerechtshof de straat op in Pakistaanse steden en eisten dat ze alsnog de doodstraf krijgt, waar ze oorspronkelijk toe was veroordeeld. De betogers richtten blokkades op en maakten zich schuldig aan vernielingen.

Daarnaast deed een van de leiders van de TLP een oproep om de rechters die verantwoordelijk waren voor de vrijspraak van Bibi te vermoorden, de regering en de legerleiding omver te werpen.

De minister van Informatie zei bij de aankondiging van de aanklachten dat er zo'n 3000 TLP-leden opgepakt waren. Onder hen die vastzitten, is de leider van de TLP, Khadim Hussain Rizvi, en andere kopstukken.

Waar Asia Bibi zich bevindt is onduidelijk. Ze zou nog in Pakistan verblijven en beveiligd worden.