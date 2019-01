Duitsland moet uiterlijk in 2038 van gebruik kolen af

Een commissie die door de Duitse regering is ingesteld adviseert om uiterlijk in 2038 te stoppen met het gebruik van kolen om stroom mee op te wekken. De commissie kwam tot het advies na een laatste marathonzitting die gisterochtend om 08.00 uur begon. Maanden geleden ging de commissie aan het werk.

De zogenoemde kolencommissie adviseert om stapsgewijs kolencentrales stil te leggen, waarbij in 2030 al de helft minder stroom moet worden opgewekt uit kolen. De laatste centrale zou in in 2038 moeten sluiten. In 2032 zou moeten worden bekeken of de laatste centrale al in 2035 dicht kan.