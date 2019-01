Delftse coffeeshops mogen open, maar blijven dicht

De eigenaar van de beschoten Delftse coffeeshops The Game en The Future wil zijn zaken verkopen. Na een reeks geweldsincidenten werden de coffeeshops eind oktober gesloten door burgemeester Van Bijsterveldt. De gemeente laat nu weten dat ze morgen weer open mogen gaan, maar dat de eigenaar de zaken dicht houdt.

De burgemeester schrijft in een reactie aan Omroep West: "De coffeeshops mogen weer open vanaf 26 januari. Daadwerkelijk openen is een zaak van de ondernemer. De eigenaar van de coffeeshops heeft laten weten dat hij heeft besloten de coffeeshops niet meer zelf te exploiteren. Hij is voornemens zijn zaken te verkopen." De eigenaar wil zelf niet reageren op het nieuws.

De gemeente sluit niet uit dat er coffeeshops in de panden blijven zitten. Een nieuwe eigenaar moet wel een nieuwe vergunning aanvragen.

Handgranaten

In mei werd er voor het eerst geweld gebruikt: The Future werd toen beschoten. Ruim een week later ontploften er handgranaten bij beide coffeeshops. In september en in oktober waren er weer schietincidenten.

Bij de laatste schoot de politie op een verdachte, die wist te ontkomen. Later die nacht werd er bij het ziekenhuis in Zoetermeer een 18-jarige man met een schotwond achtergelaten. Hij overleed dezelfde dag.