Italië wil Nederlandse ambassadeur spreken over migrantenboot

De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio wil dat de Nederlandse ambassadeur in Rome tekst en uitleg komt geven over de Sea-Watch 3. Dat schip vaart onder Nederlandse vlag en ligt nu met 47 migranten aan boord voor de kust van Sicilië.

Het schip ligt sinds vrijdag in de territoriale wateren van Italië. Het mocht binnenvaren vanwege het slechte weer op zee. "De Sea-Watch 3 krijgt medische hulp van de Italiaanse regering als dat nodig is, maar het schip kan beter doorvaren naar Marseille", zei Di Maio op Facebook.

Italië is niet van plan de migranten op te nemen en vindt dat Nederland actie moet ondernemen, zegt correspondent Mustafa Marghadi. De Nederlandse ambassadeur, Dewi van de Weerd, is momenteel in Zuid-Italië. Het is nog niet duidelijk of ze al naar Rome is geroepen.

'Kans klein dat Nederland helpt'

De kans is klein dat Nederland te hulp schiet, zegt Marghadi. De Sea-Watch dobberde eind vorig jaar ook bijna 3 weken op zee met migranten boord. Zij mochten toen uiteindelijk aan land komen in Malta en werden vervolgens verdeeld over acht EU-landen.

Nederland nam destijds zes migranten op, maar staatssecretaris Harbers waarschuwde begin deze maand dat dit de laatste keer was. "De Sea-Watch heeft op eigen houtje deze mensen opgepikt op zee en 18 dagen met hen rondgedobberd. Puur uit humanitaire redenen doet Nederland dit nu, maar in de toekomst zullen we dat niet meer doen."

Ondanks die waarschuwing is het schip doorgegaan met het oppikken van migranten. Marghadi: "De Sea-Watch 3 houdt zich niet bezig met waar die mensen geplaatst moeten worden. Ze zien het als hun verantwoordelijkheid om migranten te redden. Ze zijn bang dat er anders zoiets gebeurt als afgelopen weekend, toen 117 migranten verdronken in de Middellandse Zee."