'China blokkeert zoekmachine Bing', Microsoft zoekt oplossing

Microsofts zoekmachine Bing is onbereikbaar in China. Het bedrijf zegt op zoek te zijn naar een oplossing. De krant Financial Times meldt dat de Chinese regering de opdracht heeft gegeven om de zoekmachine te blokkeren. Microsoft heeft niet bevestigt dat Bing door China in de ban is gedaan.

De krant sprak met een anonieme bron binnen telecomprovider China Unicom. Die zegt dat het staatsbedrijf opdracht heeft gekregen van de regering om Bing niet langer toegankelijk te maken in China. Een reden wordt niet gegeven.

Gisteren meldden mensen in China al via sociale media dat ze geen gebruik meer konden maken van Bing. Microsoft liet daarop weten te onderzoeken wat er aan de hand was.

Baidu

De afgelopen jaren zijn in China tal van westerse websites geblokkeerd. Onder meer Facebook, Instagram en Twitter zijn er al jaren officieel niet meer te gebruiken. Google trok zich in 2010 terug uit het land, uit onvrede over de censuur onder de Chinese regering.

Sinds het vertrek van Google is Baidu met een marktaandeel van 70 procent de grootste zoekmachine van het land. Bing had voor de vermoedelijke blokkering een marktaandeel van ongeveer 2 procent.

Vorig jaar ging het gerucht dat Google werkte aan een terugkeer naar China, wat zou betekenen dat het bedrijf zich zou voegen naar de strenge censuurregels van de regering. Veel medewerkers van de zoekgigant hebben daar bezwaar tegen. Later kondigde topman Pichai aan dat een terugkeer in China voorlopig van de baan is.