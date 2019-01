Gezondheid googlen doen Nederlanders het meest van alle Europeanen

De zoekopdrachten gaan over ziektes en kwaaltjes, maar ook over leefstijl en medicijnen. Nederlanders kopen steeds vaker hun medicijnen via internet. In 2012 deed nog geen 3 procent dat. Vorig jaar was dat een op de tien volgens het CBS.

Daarmee staat Nederland net in de top-5 van EU-landen waar online geneesmiddelen kopen populair is. Duitsland staat op de eerste plaats, daar koopt bijna een op de vier mensen medicijnen in webwinkels.

Uit het CBS-onderzoek naar ICT-gebruik van huishoudens blijkt ook dat online een afspraak maken bij een specialist of arts steeds populairder wordt. In 2018 maakte een kwart van de Nederlanders boven de 12 jaar zo'n afspraak via internet.

Behulpzaam?

Op je computer of mobiel symptomen van ziektes opzoeken heeft voor- en nadelen. Uit onderzoek blijkt in ieder geval dat het gebruik van betrouwbare websites zoals thuisarts.nl erg behulpzaam is, zowel voor artsen als patiƫnten.