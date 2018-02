Waarom je af en toe best een kwaaltje kunt googlen

Een lang aanhoudende hoest, een gek bultje of steken in de borst: als je je symptomen op internet zoekt, komt er al snel een ziekte uit die veel erger is dan wat je eigenlijk hebt. Want: een vastzittende hoest kan verkoudheid zijn, maar net zo goed iets veel ergers. Toch? Staat op dat ene forum.

In de Volkskrantvertelt huisarts Joost Zaat over 'wilde-weg-zoekers': mensen die hun symptomen googlen en "hun ongerustheid steeds sneller bevestigd zien." Doe dat niet, is zijn advies. Maar moet je dan met álles naar de huisarts?