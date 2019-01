Gekort worden op pensioen nog dichterbij voor twee miljoen mensen

Een kleine twee miljoen gepensioneerden en werkenden zullen volgend jaar waarschijnlijk gekort worden op hun pensioen. De pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT, staan er na het beroerde einde van het afgelopen beursjaar zo slecht voor, dat korten onvermijdelijk lijkt.

De twee fondsen moeten het dit jaar wel heel goed doen op de beurs om het korten van de pensioenen nog te kunnen afwenden. "We hebben een beroerd laatste kwartaal 2018 achter de rug dus de kans op korten is toegenomen. Maar die is niet honderd procent.", zegt Benne van Popta, voorzitter van PMT.

Voorzitter Eric Uijen van pensioenfonds PME zegt dat er "bijna 80 procent kans is" dat de pensioenen van zijn deelnemers volgend jaar omlaag gaan. "Het hangt af van de ontwikkeling van de rentestanden en de financiƫle markten." Pensioenfondsen hebben veel last van de huidige lage rente, omdat ze meer geld opzij moeten leggen om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.