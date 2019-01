Jongens van 15 en 16 opgepakt voor gewelddadige overval Coop Ridderkerk

De politie heeft twee jongens aangehouden die worden verdacht van het plegen van de gewelddadige overval op een Coop-supermarkt, eind vorige week in Ridderkerk. Het gaat om jongens van 15 en 16 jaar.

De overval was zaterdag. De winkelmanager raakte ernstig gewond, hij is een paar dagen in coma gehouden. Gisteren kwam de man weer bij.

Toen de politie de jongens in beeld kreeg, is onderzoek gedaan. Ze zijn niet alleen aangehouden vanwege de overval op de supermarkt: ze worden ook verdacht van betrokkenheid bij meerdere mishandelingen en bedreigingen, drie straatroven en twee woninginbraken. Hiervoor zijn nog zes anderen aangehouden.

Die verdachten zijn tussen de 14 en 17 jaar en ze komen uit Ridderkerk. Hun woningen zijn door de politie doorzocht, meldt RTV Rijnmond.