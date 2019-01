Bedrijfsleider supermarkt Ridderkerk in kritieke toestand na overval

De bedrijfsleider van een supermarkt in Ridderkerk is gisteravond zwaargewond geraakt bij een gewelddadige overval. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de politie. Naar de dader wordt nog steeds gezocht.

Volgens RTL Nieuws ligt de man in coma. Dat kan een woordvoerder van de politie niet bevestigen.

De overval was gisteren rond 19.50 uur in de Coop-supermarkt aan het Vlietplein. De dader kwam de winkel binnen met gezichtsbedekking en stak de bedrijfsleider na een korte worsteling in zijn borst.

Winkelmandje

"Mijn leidinggevende kwam naar de servicebalie en heeft met een winkelmandje de overvaller geslagen", vertelt een caissière, die anoniem wil blijven, aan RTL. "Na een kort gevecht bloedde hij flink. Hij had ook een wond aan zijn hoofd."

De overvaller ging er rennend vandoor. Of hij daadwerkelijk een buit heeft meegenomen, is onbekend.