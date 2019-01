Neergestoken bedrijfsleider Coop uit coma, 'zweefde op randje van de dood'

De bedrijfsleider van de Coop in Ridderkerk, die zaterdagavond zwaargewond geraakte bij een gewelddadige overval, is uit zijn coma ontwaakt. Hij werd in een kunstmatige coma gehouden nadat hij was neergestoken in de winkel.

In Opsporing Verzocht werd gemeld dat de 40-jarige man op het randje van de dood heeft gezweefd. "Hij leek in eerste instantie niet door te hebben wat er gebeurde", zei een politiewoordvoerder in het programma. "Maar al snel bleek dat het heel ernstig was. Nu is hij ontwaakt en lijkt het wat beter met hem te gaan."

Jonge overvaller

De dader van de overval is nog niet aangehouden. Volgens de politie gaat het om een vrij jonge, witte overvaller van zo'n 1,70 meter lang. Hij droeg tijdens de overval een donkerkleurige regenjas en een broek van Emporio Armani.

De politie heeft vandaag wel een blauw mes gevonden in de buurt van de supermarkt. Onderzocht wordt of dat mes door de overvaller is gebruikt.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dader uit de winkel vlucht: