Noord-Holland wil metaalbedrijf veel harder aanpakken na overtredingen

Metaalverwerkingsbedrijf Harsco in Velsen-Noord heeft de afgelopen maanden dertig keer de uitstootregels overtreden. Het maximale aantal dwangsommen van 5000 euro per stuk is bereikt. De provincie Noord-Holland verhoogt het boetebedrag naar 25.000 euro per overtreding.

Harsco zit op het terrein van Tata Steel en is een belangrijke partner van het staalbedrijf. Aanleiding voor de boetes zijn de 'grafietregens' die vanaf het terrein van Tata neerkomen in Wijk aan Zee en op andere plekken in de omgeving.

Overlast stoppen

Nadat de provincie naar eigen zeggen meerdere keren had gewaarschuwd voor de uitstoot, werden vanaf 1 november controles uitgevoerd. Na klachten van omwonenden ging de afgelopen tijd zo nu en dan een inspecteur langs bij Harsco. "De ene keer vonden er geen overtredingen plaats en de andere keer meerdere", zegt een woordvoerder van de provincie.

Door de inspecteurs is vastgesteld dat de regels dertig keer zijn overtreden. Het bedrag van de dwangsom is opgelopen naar 150.000 euro; het maximale bedrag dat de provincie op dit moment kan opleggen. Bij een overtreding krijgt Harsco vanaf nu boetes van 25.000 euro. In totaal kan de provincie er twaalf opleggen, zegt een woordvoerder.

Als Harsco zich dan nog niet aan de regels houdt, worden de boetes nog hoger, zegt de provincie. "Maar de doelstelling is niet om boetes uit te delen, maar om de overlast te stoppen."

Ernstig milieuprobleem

Daarnaast doet de provincie een dringend beroep op het Rijk, zodat er strenger kan worden opgetreden tegen de staalgigant en slakverwerker Harsco, meldt NH Nieuws. "Wij zijn van mening dat een gezamenlijke aanpak van het vraagstuk noodzakelijk is om resultaten te kunnen boeken", zo schrijft Gedeputeerde Staten aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Inwoners van Wijk aan Zee vroegen vorige week in een paginagrote advertentie in de Volkskrant premier Rutte om hulp. "Wij hebben een ernstig milieuprobleem en de lokale en regionale overheid is niet in staat ons te beschermen tegen een van de twee grootste CO2-uitstoters van het land", stond er.

De directeur van Harsco reageerde eerder deze maand bij NH Nieuws op de dwangsommen van de provincie.