Tata Steel opent grafiet-alarmservice

Tata Steel lanceert binnen twee weken een berichtenservice waarmee omwonenden via een sms of WhatsApp worden gewaarschuwd voor overlast door grafiet. Later worden ook andere storingen 24 uur per dag gecommuniceerd, zegt directeur Hans van den Berg bij NH Nieuws.

De laatste maanden is er veel onrust onder inwoners van Wijk aan Zee, die geregeld zwarte aanslag in hun tuin, woningen en auto's aantreffen. Zij spreken over 'grafietregens' en maken zich zorgen over hun gezondheid. Deze week nog kondigde de provincie Noord-Holland een onderzoek aan. Met onder meer urinetesten wordt bekeken of de uitstoot van Tata Steel schadelijk is voor de volksgezondheid.

Geen staal zonder koolstof

Tata Steel ontkent de uitstoot niet. Het bedrijf wijst erop dat er van ijzer geen staal kan worden gemaakt zonder koolstof. Dat gebeurt onder hoge temperaturen in de hoogovens. Bij het afkoelen komt er steeds meer koolstof uit het ruwe ijzer vrij, in de vorm van grafiet. Een restproduct, dat tot een half jaar geleden zonder problemen werd verwerkt door het bedrijf Harsco, partner van Tata Steel en gevestigd op het terrein van het staalbedrijf.

Zomer vorig jaar ontstonden de eerste problemen, volgens Tata Steel omdat de samenstelling van de grondstoffen was veranderd. Met als gevolg dat meermalen sprake was van de uitstoot van grafiet in Wijk aan Zee.

Na kritiek van omwonenden werd het productieproces aangepast. Omdat de uitstoot bleef, bracht Tata Steel de productie van ruw ijzer in oktober 2018 met twintig procent terug. Inmiddels is het aantal uitstoten verminderd, maar nog niet weg. Daarom bouwt het bedrijf nu een grote overkapping bij Harsco. Naar verwachting is die volgend jaar april klaar. Tot die tijd kunnen omwonenden dus een sms'je of appje verwachten als er sprake is van uitstoot.

Grafietregen zonder vergunning

Volgens een woordvoerder van Tata zijn alle maatregelen van de afgelopen maanden genomen in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Tata spreekt tegen dat er twee jaar lang sprake is geweest van een 'grafietregen zonder vergunning', zoals de Volkskrant vandaag schrijft. "De grafietemissies zijn niet twee jaar lang uitgestoten, maar zijn in de zomer van 2018 ontstaan. Daarnaast is er altijd in overleg met de omgevingsdienst geopereerd", benadrukt ze.

Toch is haast geboden bij een oplossing. NH Nieuws meldt dat de omgevingsdienst Harsco de afgelopen maanden al 28 keer een dwangsom heeft opgelegd voor overtreding van de vergunning. Bij elkaar moet Harsco 140.000 euro betalen. Het maximaal aantal dwangsommen is dertig. Als dat aantal wordt bereikt, volgen er nieuwe maatregelen tegen het bedrijf.