Primeurs in Oscar-land met nominaties voor Black Panther en Roma

Superheldenfilms werden ondanks lovende kritieken niet eerder genomineerd voor 's werelds meeste prestigieuze filmprijs. Een kentering was er in 2008 toen Badman-film The Dark Knight geen nominatie voor Beste Film in de wacht sleepte, waar veel kritiek op kwam. De film was wel genomineerd voor acht andere categorieƫn, waarvan er ook twee werden gewonnen: die voor Beste Geluidseffecten en die voor Beste Mannelijke Bijrol voor Heath Ledger als The Joker.

Na The Dark Knight werd het aantal films dat genomineerd kon worden voor een Oscar uitgebreid. Het ging eerst van 5 naar 10 en is inmiddels variabel. De uitbreiding was bedoeld om ruimte te scheppen voor andere films als de usual suspects; meestal de dramafilms van de grote filmproducenten. Met name commerciƫle blockbusters zouden nu de prijs moeten kunnen winnen.

Toch zorgde de stap er niet voor dat de titel Beste Film naar verrassende films of blockbusters ging. Zo wonnen Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, James Bond-film Skyfall en Star Wars: The Force Awakens, ondanks lovende kritieken de prijs voor Beste Film de afgelopen jaren niet.