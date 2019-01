Film Green Book verrassende winnaar PGA-prijs in aanloop naar Oscars

Begin januari won Green Book al een Golden Globe voor beste musical of komedie. Bohemian Rhapsody was toen de beste dramafilm. Toch had regisseur en producent Peter Farrelly van Green Book de winst niet verwacht. "Als je Dumb and Dumber hebt gemaakt, denk je niet dat je ooit iets zal winnen." Hij grapte dat het zijn eerste PGA-prijs is en ook de eerste keer dat hij ervan heeft gehoord.

De prijs voor beste documentaire ging naar Won't You Be My Neighbor over de Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Fred Rogers. De PGA voor beste animatiefilm was voor Spider-Man: Into the Spider-Verse.