Tien Oscarnominaties voor Roma en The Favourite

Een opvallende nominatie ging verder naar Spike Lee. De regisseur van films als Do the Right Thing, Malcolm X en 25th Hour is voor het eerst in zijn 40-jarige carrière genomineerd voor beste regie. Zijn BlacKkKlansman, over de Ku Klux Klan, kreeg in totaal zes nominaties.

In de categorie beste film zijn behalve The Favourite, Roma en BlacKkKlansman ook A Star is Born, Vice, Green Book, Bohemian Rhapsody en Black Panther genomineerd. Die laatste productie is de eerste stripboekfilm ooit met een nominatie in deze categorie.

Het is overigens nog onduidelijk wie de Oscaruitreiking op 24 februari zal presenteren. Aanvankelijk was de komiek Kevin Hart aangesteld, maar die trok zich terug toen een serie anti-homotweets van hem opdook.