Netflix-film Roma wint Gouden Leeuw op filmfestival Venetië

De recensenten loofden de film onder meer vanwege de zwart-witbeelden. De film is niet alleen op Netflix te zien, maar gaat ook in een aantal bioscopen draaien.

Beste acteur en beste actrice

Op het filmfestival werden ook prijzen uitgereikt in de categorieën beste acteur en actrice. De prijs voor beste acteur ging naar de Amerikaan Willem Dafoe voor zijn rol in At Eternity's Gate, de film van Julian Schnabel over het leven van Vincent van Gogh. De Britse Olivia Colman werd uitgeroepen tot beste actrice voor haar rol als koningin Anne in The Favourite.